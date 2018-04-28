Али Гасанов: Начало очередной антиазербайджанской кампании в ПАСЕ вовсе не удивительно и не случайно

Начало очередной антиазербайджанской кампании в ПАСЕ вовсе не удивительно и не случайно.

Об этом в субботу на своей странице в "Facebook" написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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