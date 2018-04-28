Али Гасанов: Начало очередной антиазербайджанской кампании в ПАСЕ вовсе не удивительно и не случайно
28 апреля 2018 15:41 312
Начало очередной антиазербайджанской кампании в ПАСЕ вовсе не удивительно и не случайно.
Об этом в субботу на своей странице в "Facebook" написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
14:13 8 997
-
27 Апр. 21:34 5 731
-
27 Апр. 22:43 4 307
-
27 Апр. 17:55 4 170
-
27 Апр. 18:00 3 840