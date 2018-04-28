Партия Саргсяна все-таки пойдет на выборы

Правящая Республиканская партия Армении примет участие в предстоящих парламентских выборах, сообщил в субботу журналистам вице-спикер парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов, передает РИА Новости.

"Мы конечно будем участвовать в парламентских выборах", - сказал Шармазанов.

Ранее Шармазанов сообщил, что партия не будет выдвигать кандидата на пост премьера страны. По его словам, это было единое решение.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.