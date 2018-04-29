Президент Ильхам Алиев принял главу Объединенного мира борьбы - ФОТО
29 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы Ненада Лаловича.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, президент Объединенного мира борьбы Ненад Лалович поздравил главу нашего государства с победой на президентских выборах. Ненад Лалович подчеркнул, что соревнования Формула 1 в Баку организованы на высоком уровне. Он с удовлетворением отметил, что Азербайджан входит в число самых передовых стран в борьбе.
Отметив, что Азербайджан стал местом проведения престижных международных спортивных соревнований, Ненад Лалович сказал, что мировая спортивная общественность с большим интересом наблюдала прекрасную организацию в нашей стране в 2015 году первых Европейских игр. Коснувшись успехов азербайджанских борцов, гость отметил важность того, что сборная команда Азербайджана завоевала второе место на соревнованиях кубка мира по вольной борьбе в США.
Глава государства выразил признательность за поздравления. Президент Ильхам Алиев отметил, что развитие спорта в Азербайджане имеет большое значение с точки зрения формирования здорового молодого поколения и перспективных спортсменов, с удовлетворением подчеркнул, что азербайджанские спортсмены завоевывают большие успехи в различных видах спорта, в том числе борьбе.
Ненад Лалович вручил главе нашего государства высшую награду Объединенного мира борьбы - "Золотой Орден", предназначенный для избранных объединением почетных людей за заслуги в борьбе в различные годы.
Глава государства выразил признательность за награду.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!