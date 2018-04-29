Оппозиционеры перекрыли проезд к центральной площади Еревана

Демонстранты в воскресенье перекрыли проезд к площади Республики в Ереване, митингующие на автомобилях ездят кругами и сигналят, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Несколько сотен оппозиционеров стоят на пешеходных переходах, блокируя автомобильное движение в центре армянской столицы. Кроме того, перекрыты прилегающие к площади центральные улицы.

Демонстранты ездят на автомобилях по площади и сигналят. Они вывесили флаги Армении из окон автомобилей.

В центральной части Еревана наблюдается небольшое количество полицейских, они не препятствуют протестующим.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.