Оппозиционеры перекрыли проезд к центральной площади Еревана
29 апреля 2018 12:46 325
Демонстранты в воскресенье перекрыли проезд к площади Республики в Ереване, митингующие на автомобилях ездят кругами и сигналят, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Несколько сотен оппозиционеров стоят на пешеходных переходах, блокируя автомобильное движение в центре армянской столицы. Кроме того, перекрыты прилегающие к площади центральные улицы.
Демонстранты ездят на автомобилях по площади и сигналят. Они вывесили флаги Армении из окон автомобилей.
В центральной части Еревана наблюдается небольшое количество полицейских, они не препятствуют протестующим.
Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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