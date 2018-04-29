В Баку стартовали соревнования Формулы-1 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В Баку дан старт основным соревнованиям чемпионата Формулы-1 2018 года - Гран-при Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на старте Гран-при Азербайджана пилоты из 10 команд занимают следующие позиции:
1. Себастьян Феттель (Ferrari)
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes)
3. Валттери Боттас (Mercedes)
4. Даниэль Риккардо (Red Bull)
5. Макс Ферстаппен (Red Bull)
6. Кими Райкконен (Ferrari)
7. Эстебан Окон (Force India)
8. Серхио Перес (Force India)
9. Карлос Сайнс (Renault)
10. Лэнс Стролл (Williams)
12. Фернандо Алонсо (McLaren)
13. Шарль Леклер (Sauber)
14. Нико Хюлькенберг (Renault)
15. Кевин Магнуссен (Haas)
16.Стоффель Вандорн (McLaren)
17. Пьер Гасли (Toro Rosso)
18. Маркус Эрикссон (Sauber)
19. Брендон Хартли (Toro Rosso)
20. Ромен Грожан (Haas)
Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.
Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".