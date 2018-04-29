В Баку стартовали соревнования Формулы-1 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

12. Фернандо Алонсо (McLaren)

13. Шарль Леклер (Sauber)

14. Нико Хюлькенберг (Renault)

15. Кевин Магнуссен (Haas)

16.Стоффель Вандорн (McLaren)

17. Пьер Гасли (Toro Rosso)

18. Маркус Эрикссон (Sauber)

19. Брендон Хартли (Toro Rosso)

20. Ромен Грожан (Haas)

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.