Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева следят за основной гонкой Гран-при Азербайджана Формулы-1

В воскресенье в Баку стартовал основной этап Гран-при Азербайджана Формулы-1. Сперва состоялись парад пилотов и церемония открытия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева следят за основной гонкой четвертого этапа Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

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