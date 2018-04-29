Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева следят за основной гонкой Гран-при Азербайджана Формулы-1
29 апреля 2018 16:20 2 131
В воскресенье в Баку стартовал основной этап Гран-при Азербайджана Формулы-1. Сперва состоялись парад пилотов и церемония открытия.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева следят за основной гонкой четвертого этапа Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
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