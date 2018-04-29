Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева наградили победителей Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ВИДЕО

Сегодня в Баку завершился четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы-1 Гран-при Азербайджана, начавшийся 27 апреля.

Протяженность бакинского трека составляет шесть километров, а общая дистанция - 306 километров. Бакинский трек, где безопасность обеспечена на высочайшем уровне, входит в категорию самых скоростных. Ширина самой широкой части трека составляет 13 метров, а самой узкой части вокруг "Ичеришехер", в том числе на седьмом и восьмом поворотах - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".

В рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку также состоялись соревнования Формулы-2.

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