Неждет Унувар: Отношения Турции и Азербайджана развиваются во всех сферах

Отношения Турции и Азербайджана развиваются во всех сферах, свидетельством чему является визит Президента братской республики Ильхама Алиева в Анкару. Об этом сказал эксклюзивно Trend руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Неждет Унувар, передает Day.Az.

Руководитель межпарламентской группы отметил, что визит Президент Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию стал очень плодотворным и важным.

"Президент братского Азербайджана Ильхам Алиев, после переизбрания на пост главы государства 11 апреля текущего года, совершил свой первый иностранный визит в Турцию. Совместные визиты президентов Турции и Азербайджана после выборов стали своего рода традицией", - сказал Унувар.

По словам Унувара, между Турцией и Азербайджаном существуют крепкие связи во всех сферах, и это более чем очевидно.

"Вместе с тем, народы Турции и Азербайджана очень близки друг к другу. В ходе совместной пресс-конференции президенты двух стран также подчеркнули важность отношений между Баку и Анкарой", - отметил руководитель межпарламентской группы.

Унувар отметил, что Азербайджан оказал весомую поддержку Турции во время попытки военного переворота.

По словам руководителя межпарламентской группы, во время попытки военного переворота в Турции, когда обстреливалось здание турецкого парламента, первым кто позвонил Турцию, в связи с этими событиями был Президент Ильхам Алиев и другие официальные лица Азербайджана.

"Визит президента Азербайджана в Турцию еще более укрепит отношения между братскими странами", - сказал Унувар.

Отметим, что Турция участвует в большинстве крупномасштабных проектов, осуществляемых Азербайджаном в регионе. Среди них можно назвать проекты трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум. Турция и Азербайджан продемонстрировали свое лидерство при подписании в 2012 году в Стамбуле соглашения по проекту Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющегося одной из важных составляющих проекта "Южный газовый коридор", который позволит поставлять азербайджанский газ на мировой рынок. Уже летом газ по Трансанатолийскому трубопроводу начнет поступать сначала в Турцию, а затем в 2020 году по Трансадриатическому газопроводу в Европу.

Другим масштабным проектом века является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая обеспечит более активное экономическое и торговое сотрудничество между Анкарой и Баку с привлечением большого потока товаров из стран Центральной Азии в Европу. С запуском железной дороги в ноябре 2017 года время на перевозку грузов сократилось почти вдвое - на 12-15 дней. Как известно, на данном этапе крупнейший грузооборот осуществляется между Европой и Китаем. До введения в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, процесс осуществлялся посредством морских путей, и в среднем на это требовалось 25-30 дней.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в 2017 году составил 2,64 миллиарда долларов, из которых на экспорт в эту страну пришлось 1,37 миллиарда долларов. Товарооборот между двумя странами в 2017 году вырос на 14,8 процента. В первом квартале текущего года азербайджано-турецкий торговый оборот составил 573,1 миллиона долларов (рост за год на 3,7 процента).

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