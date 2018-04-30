Кто провоцирует напряженность в Карабахе - признание президента Армении

Кто является виновником провокаций и напряженности на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении? На этот вопрос наши соседи всегда отвечают однозначно - конечно же, Баку.

Но вот президент Армении Армен Саркисян, пока что не искушенный в искусстве "армянской дипломатии", в интервью белорусским журналистам высказал совершенно противоположное мнение.

Президент Армении Армен Саркисян призвал всех в сложный для Армении момент воздерживаться от провокаций в Карабахе. С таким призывом он выступил в интервью белорусским СМИ.

"Я бы призвал всех в этот сложный момент в Армении, от которого никто не застрахован, быть сдержанными, чтобы не было никаких провокаций, не было конфликтов в Нагорном Карабахе", - цитирует Sputnik Армения.

"Не время", - многозначительно подчеркнул он.

Неужели Саркисян обращался к азербайджанской стороне и призывал ее в "сложный для Армении момент" не устраивать провокаций? А потом, понизив голос, добавил - "не время"?

Конечно же, нет. Адресовано это было самим армянам, оккупационным силам, держащим в постоянной напряженности линию фронта, вооруженным силам Армении.

Например, минувшим вечером со стороны Иджеванского и Красносельского районов Армении стреляли из крупнокалиберных пулеметов в направлении сел Газахского и Гедабекского районов. Провоцировали обострение и подразделения оккупационной армии на линии фронта в Карабахе. Каждая такая провокация в "сложный для Армении момент" может иметь непредсказуемые последствия. Любая циничная акция может получить отпор, равносильный апрельскому удару, последовавшему, напомним, в ответ на армянскую провокацию.

Потому и обеспокоен президент Армении. В нынешней ситуации, если на фронте вспыхнет серьезное противостояние, события могут выйти из-под контроля Еревана - что властей, что толпы.

Как бы там ни было, президент Армении признался, что авторами провокаций на фронте является армянская сторона. Причем акции эти не стихийны, а продуманы и спланированы. Саркисян предупредил, что сейчас не время для провокаций, нужно подождать более удобного момента. Когда этот "момент" для Армении не будет таким уж сложным.

Зульфугар Ибрагимов