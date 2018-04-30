Фабрика троллей Маргариты Симоньян двигает ее в президенты России

Группа "поддержки В.В.Путина" в соцсетях стала площадкой для реализации политических амбиций Маргариты Симоньян.

Еще совсем недавно, 19 апреля, главный редактор телеканала Russia Today и агентства Sputnik Маргарита Симоньян громко оскандалилась, опубликовав в Facebook пост, перепечатанный подконтрольными ей СМИ, вызвавший гневную реакцию и раздражение российского общества.

Речь шла о "переживаниях" главного редактора и медиа олигарха Симоньян по поводу стоптанных башмаков врачей "Скорой помощи", ступивших на дорогие заморские ковры в загородном особняке Маргариты.

И вот Симоньян спешит реабилитироваться, в очередной раз активизировав работающую на нее "фабрику троллей", которые забрасывают в соцсети "героические" высказывания Симонььян и ставшие уже традиционными комментарии "благодарных и восхищенных" россиян.

Итак, Симоньян выставляет свой комментарий в Twitter, в данном случае комментируя доклад спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США о вмешательстве России в выборы, в которых вроде замешаны симоньяновские ресурсы RT и Sputnik.

Текст следующий:

"Американские разведчики выпустили очередной доклад о том, как мы взломали их выборы. Вот краткий пересказ 243 страниц: 1. Доказательств вмешательства нет. 2. Мы потратили $30 на два твита, и эти два твита порушили их демократию. 3. Мы критиковали и Хиллари, и Трампа, но Хиллари чаще. А это ведь обидно. 4. Больше ничего интересного. Расходимся", - написала Симоньян в своём Twitter.

Далее этот "ценный" твит Симоньян размещается в "Группе поддержки Путина" в соцсетях". Комментарий к посту тот же: "Умничка"! Вероятно, симоньяновские тролли утратили фантазию, что ничего нового уже изобрести не могут,

И вот еще совсем непонтяно, что же такого выдающегося написала в своем твите Симоньян, что "благодарные российские граждане" решили двигать ее аж в президенты России?!