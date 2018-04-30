Проект "Пашинян": слова и роли для Никола - ПОДРОБНОСТИ

Кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян сегодня на встрече с журналистами заявил, что полностью поддерживает руководство никем не признанной "Нагорно-Карабахской Республики". "Мы полностью поддерживаем руководство "Республики Арцах"", - сказал Пашинян, отвечая на вопрос, может ли волна общенародного движения распространиться и в Карабахе.

Удивительно ли случившееся? Конечно же, нет.

Чтобы понять это, достаточно задуматься о том, может ли вообще какой-либо политик в Армении сказать нечто иное? Безусловно, не может. К примеру, цель пока еще правящей Республиканской партии Армении (РПА) состоит в том, чтобы окончательный статус Нагорного Карабаха определило население так называемого "Арцаха". В РПА всегда заявляли, что будут продолжать работать в направлении участия оккупированного Карабаха в переговорах как полноправной стороны.

А вот АРФ "Дашнакцутюн" занимает даже еще более жесткую позицию. Дашнаки считают, что вопрос Карабаха - это, мол, неотъемлемая часть "армянского вопроса". Проще говоря, дашнаки говорят, что Карабах должен объединиться с Арменией. Это в будущем. А пока дашнаки ратуют за то, чтобы сепаратистское образование участвовало в переговорах о своем будущем как полноправная сторона.

Приблизительно с тех же позиций всегда выступала фракция "Елк", главой которой и является нынешний лидер протестов в РА Никол Пашинян. Еще будучи гладко выбритым, одетым в дорогой костюм и галстук участником баталий в парламенте РА, он выступал за присутствие Карабаха на любых переговорах, касающихся будущего данной оккупированной Арменией территории Азербайджана. В пору тех заявлений бывший ереванский журналист, которого многие коллеги по оппозиции называли флюгером и предателем, не имел никаких шансов занять должность премьер-министра РА, а по сути - ее правителя. Так стоит ли удивляться тому, что сейчас, за сутки до того, как может осуществиться его самая главная мечта, он также спешит публично поддержать сепаратистов?!

Согласитесь, это было бы нелепо и в иные времена. А сейчас подавно. Ведь, Пашиняна открыто поддержали те же дашнаки, представители армянской диаспоры, представители партии "Процветающая Армения" известного олигарха Гагика Царукяна. Даже одна из старейших армянских партий "Рамкавар-Азатакан" (Либерально-демократическая партия), не представленная в настоящее время в парламенте РА, распространила заявление, в котором призвала парламент Армении избрать премьером лидера протестов Никола Пашиняна.

Все это и объясняет то, что Никол выбрал ультимативный и самоуверенный тон в переговорах с пока еще существующей армянской властью. И именно поэтому, находясь в полушаге от реализации своего плана, он не мог позволить себе говорить что-то иное. Ведь, его задачей также является внесение максимально возможного раскола в ряды РПА и всего "карабахского клана". Вот и говорит он то, что хотят услышать жители "НКР". Ничего иного, повторяюсь, ждать не стоило.

В том числе и потому, что Пашинян является продуктом политтехнологов. Все его шаги и речи расписаны ими заранее. В том числе, заранее был выбран и имидж Пашиняна, который копирует образ террориста Монта Мелконяна, ликвидированного в 1993 году. Это для нас, как и для всех здравомыслящих людей в разных странах мира, уроженец Калифорнии Мелонян является террористом и военным преступником. Для армян же он - легенда. В его похоронах участвовали не только тогдашние руководители РА, но и представители всех партий и движений этой страны. Монте Мелконян был похоронен на кладбище "Ераблур" в Ереване, ему посмертно было присвоено высшее почетное звание "Национальный герой Армении", а за заслуги перед карабахскими сепаратистами он был посмертно удостоен звания "Герой Архаха". Проще говоря, в РА существует даже некий культ этого террориста и военного преступника.

И что вы думаете? Именно в его образе ныне выступает везде и всюду Никол Пашинян. Погуглите и увидите, что на одной из самых известных фотографий с передовой Монте запечатлен с перевязанной после ранения рукой, говорящий по рации. Так вот, на большинстве фотографий с места нынешних событий в РА Пашинян заснят в "боевом" камуфляже, с похоже перевязанной рукой, вещающим в мегафон.

Да, в начале беспорядков, прорываясь к зданию парламента во главе толпы, Никол вроде как случайно упал на колючую проволоку, поранил руку и с тех пор ходит с этой "мужественной" повязкой, которую давно уже можно было снять. Как, собственно, и всю его одежду а-ля Монте Мелконян. Хотя бы из соображений гигиены. Но какая гигиена, когда на кону пост правителя Армении?!

Ради него Пашинян готов на все. И на эксплуатацию образа террориста Мелконяна, и на озвучивание поддержки карабахским сепаратистам, и даже на заверения в том, что в случае его избрания на пост премьер-министра РА, эта страна будет соблюдать все международные обязательства, которые имеет сейчас и по направлению ЕАЭС, и по направлению ОДКБ. Он уже "забыл" о том, что ранее заявлял - Армения вступила в ЕАЭС "не добровольно, а вынужденно". А отношения России и Армении Пашинян ранее охарактеризовал как "взаимоотношения говорящего и слушающего.

Сейчас, ясное дело, он поет совсем иные песни. Ему важно удовлетворить желания всех, кто может помешать осуществлению его плана сесть в кресло премьер-министра РА. Ради этого, говоря словами героя известного советского кинофильма Глеба Жеглова, он также поведает, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе. При этом реальность - совсем иная. И для Пашиняна, который является безусловной марионеткой в чужих руках. И для Армении, которая просто не имеет будущего без согласия на возврат всех оккупированных ею территорий Азербайджана.

Акпер Гасанов