Племянник Сержа Саргсяна насмешил соцсети - ФОТО

Племянник Сержа Саргсяна, сын Александра Саргсяна, Нарек Саргсян отказывается принимать отставку дяди, передает Day.Az со ссылкой на "Айкакан жаманак".

Еще до отставки, 21-го апреля, Нарек Саргсян заменил главную фотографию своего профиля фотографией дяди - Сержа Саргсяна, а 23-го апреля, после известия об отставки, опубликовал фотографию, на которой написано: "Не принимаем отставку".

Напомним, что Серж Саргсян подал в отставку 23 апреля. "Никол Пашинян прав. Я ошибся. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя страны - премьер-министра Армении", - в частности, сказано в заявлении Сержа Саргсяна.