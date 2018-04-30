Племянник Сержа Саргсяна насмешил соцсети - ФОТО

30 апреля 2018 14:55

Племянник Сержа Саргсяна, сын Александра Саргсяна, Нарек Саргсян отказывается принимать отставку дяди, передает Day.Az со ссылкой на "Айкакан жаманак".

Еще до отставки, 21-го апреля, Нарек Саргсян заменил главную фотографию своего профиля фотографией дяди - Сержа Саргсяна, а 23-го апреля, после известия об отставки, опубликовал фотографию, на которой написано: "Не принимаем отставку".

Напомним, что Серж Саргсян подал в отставку 23 апреля. "Никол Пашинян прав. Я ошибся. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя страны - премьер-министра Армении", - в частности, сказано в заявлении Сержа Саргсяна.

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