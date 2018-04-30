Унижение РПА продолжается - переписана страница Пашиняна на сайте парламента

Страничка депутата, лидера армянской оппозиции и руководителя фракции "Елк" Никола Пашиняна на официальном сайте парламента Армении 30 апреля была обновлена. В частности, была дополнена биография парламентария, изменена фотография, а также указана причина отчисления будущего депутата из вуза - "по причине журналистской деятельности", передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

Страничку отредактировали в течение последних 24 часов. К биографии Пашиняна были добавлены эпизоды из его политической жизни после 2012 года - основание партии "Гражданский договор", членство в парламентских комиссиях по внешним сношениям и территориальному управлению, а также председательство во временной комиссии Армении по вопросам парламентской этики. Всего этого в версии от 29 апреля не было.

Наиболее значимое изменение - указание причины, по которой Пашинян в 1995 году был отчислен из Ереванского государственного университета. Официально утверждалось, что Никол Пашинян не получил диплом, поскольку имел много пропусков. Тем не менее, реальная причина отчисления Пашиняна - его критические публикации, которые не нравились декану факультета журналистики ЕГУ Гарнику Ананяну. В результате Никол Пашинян, учившийся на отлично, под предлогом пропусков был исключен из университета за несколько дней до выпускных экзаменов.

Еще 29 апреля страничка Пашиняна на сайте парламента Армении ничего не говорила о причинах отчисления депутата.