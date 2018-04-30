Вышла в свет 59-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

Я неоднократно отмечал, хочу еще раз сказать, Азербайджанское государство - это социальное государство. В центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Разумеется, для каждого человека очень важно его здоровье. Мы должны стараться, чтобы люди не теряли свое здоровье, были обеспечены высококвалифицированными медицинскими услугами. Для этого и впредь будут даваться соответствующие указания, приниматься меры.

Но могу сказать, что проводимая в Азербайджане работа в этой сфере оценивается и международными организациями. Всемирная организация здравоохранения отмечает позитивные тенденции в проведении реформ в Азербайджане. Конечно, это нас еще больше воодушевляет. Уверен, что в предстоящие годы будут приняты дополнительные меры для усовершенствования системы здравоохранения.

Эти слова, нашедшие место в недавно вышедшей в свет 59-й книге многотомника "Развитие - наша цель", Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 3 октября 2013 года в ходе ознакомления с капитальным ремонтом и реконструкцией, проведенными в Сумгайытской городской больнице номер 1, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Материалы, опубликованные в 59-й книге многотомника, ответственный за выпуск которого - руководитель Администрации Президента Азербайджана, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с сентября по октябрь 2013 года.

Эта книга начинается с информации о встрече главы государства с молодежью южного региона и текста его выступления на открытии Центра молодежи в Лянкяране.

В этот том издания включены речь Ильхама Алиева, избранного Президентом Азербайджана в 2013 году на третий срок, на инаугурации, информация о встречах главы государства с руководителями иностранных государств и правительств, политическими деятелями, делегациями, тексты речей и выступлений, писем.

В эту книгу многотомника вошли материалы о приеме Президентом Азербайджана высокопоставленных лиц Великобритании, Франции, Пакистана, а также ОБСЕ и других международных структур, совершивших визит в Азербайджан, представителей 70 заседания Совета командующих Пограничными войсками СНГ, президента Конференции европейских национальных библиотек и вице-президента Ассамблеи евразийских библиотек, обращение к участникам X заседания Совещания руководителей разведывательных служб стран "Черноморско-Каспийского диалога", а также о визите главы государства в Беларусь для участия в Совете глав государств СНГ.

Кроме того, в 59-й том многотомника вошла информация об участии Президента Ильхама Алиева в открытии центров культуры, предприятий и заводов, других социальных объектов в ходе поездок в Евлахский, Бардинский, Шамкирский, Гедабейский, Губинский и Шабранский районы, города Нафталан и Сумгайыт, встречах с представителями общественности региона, речи на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития 9 месяцев 2013 года и предстоящим задачам.

В книгу включены указатели "Примечания", "Персоналии", "Географические названия".

При подготовке выпущенного "Азернешр" 59-го тома были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).