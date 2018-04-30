Безумец хотел спилить крест в главном соборе Эчмиадзина - ВИДЕО

Мужчина в Армении днем в воскресенье пытался спилить крест с купола Эчмиадзинского кафедрального собора и вместо него поставить розу, изготовленную из железа. Случай произошел накануне и был запечатлен на видео, на котором видно, как его спускают с купола собора, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

Видео с этим инцидентом опубликовал в своем аккаунте Facebook пользователь Саркис Варданян. Ролик стал поводом для бурных обсуждений в социальных сетях: многие поспешили назвать поступок мужчины богохульством, иные обвинили в вандализме.

В свою очередь руководитель пресс-канцелярии первопрестольного святого Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян в беседе с корреспондентом Sputnik Армения подтвердил случившееся.

"Мужчина, который взобрался на купол, имеет психологические проблемы. Он попытался спилить крест с купола, но ему это не удалось", - пояснил Меликян.

Как сообщили корреспонденту Sputnik Армения в пресс-службе полиции Армении, 37-летний мужчина хотел спилить крест и вместо него установить железную розу. На самом ли деле у парня психологические проблемы, в пресс-службе не уточнили.

По делу возбуждено уголовное дело, а подвергнутый приводу мужчина был опущен на свободу.

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