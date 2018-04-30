Пашинян круто поменял принципы, на которых зарабатывал имидж

Пожалуй, правы те, кто называют политику делом даже более грязным, чем продажная любовь. С этим трудно поспорить, наблюдая за тем, как в одночасье меняются в мире позиции и приоритеты, как продают и предают друг друга бывшие партнеры и соратники, как союзники становятся противниками, а идеи, двигавшие массами, делают крутой поворот после достижения власти.

Последнее как раз относится к происходящему в Армении.

В понедельник лидер оппозиции и кандидат в премьер-министры Никол Пашинян встретился с членами парламентских фракция. Если с дашнаками и соратниками Царукяна все прошло быстро и гладко, то на встрече с парламентским большинством Пашиняну пришлось понервничать. Хотя нет, понервничать - это слишком для человека, за которым стоят сотни тысяч, готовых выйти на улицы по одному его жесту. Скорее, ему было просто неприятно, когда республиканцы задавали этому вчера еще "сыну полка" и мальчику для битья, сегодня лишившему их власти, неудобные вопросы.

Самым неприятным, конечно же, был вопрос относительно евразийского вектора Армении, против которого Пашинян еще в недавнем прошлом голосовал руками и ногами.

Сегодня Пашинян говорил депутатам от РПА, что отношения Армении и России, мол, очень важны, что в случае его избрания премьером Армения не станет рассматривать выход страны из Евразийского экономического союза или Организации Договора о коллективной безопасности. Однако депутат от РПА, председатель парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян язвительно напомнил ему, что в свое время его фракция инициировала резолюцию о выходе из ЕАЭС.

"В сентябре прошлого года ваша фракция инициировала слушания о выходе Армении из ЕАЭС. Тогда вы заявляли, что военные действия в апреле 2016 года устроили для того, чтобы втянуть Азербайджан в ЕАЭС. Какой позиции от вас ожидать сейчас, после этих заявлений?", - спросил Ашотян.

На это Пашинян заметил, что любые ярлыки типа "пророссийский" или "прозападный" неприменимы. Протестное движение было ничем иным, как проармянским.

Ответ, конечно, не по существу, и вообще ответом считаться не может. Пашиняну будет трудно как-то логично обосновать столь крутой поворот в своей позиции.

Напомним, что в прошлом году Пашинян инициировали в парламенте слушания по выходу Армении из ЕАЭС. "Членство в этой организации создает серьезнейшую угрозу для национальной безопасности страны", - заявил он. По его мнению, в рамках Евразийского союза власти Армении провалили и экономику, и безопасность. В возглавляемом им блоке посчитали, что участие Армении в данном интеграционном объединении ограничивает возможности расширения торговых связей с третьими странами, в том числе, соседними Грузией и Ираном. Кроме того, ЕАЭС "не способствуют мирному решению карабахской проблемы".

Сегодня Никол Пшинян готов в корне изменить свою позицию в случае своего избрания премьер-министром и открыто говорит об этом.

Такой откровенный политический торг и столь открытый шантаж позволяет утверждать, что на фоне стремящихся к власти политиков Армении представительницы первой древнейшей - просто невинные младенцы.

Зульфугар Ибрагимов