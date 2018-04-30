Российский журналист рассказал, как Армения предавала Россию - ВИДЕО

Известный российский журналист и эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов снял фильм "Странные скрепы исторических союзников", посвященный в том числе текущему состоянию армяно-российских отношений, которые вызывают все больше вопросов у российской стороны.

В фильме рассматривается, как поведет себя Армения, а также армянская диаспора России в случае, если официальная Москва столкнется с еще большим давлением со стороны Запада, в первую очередь, США.

Автор фильма напоминает, что именно России Армения обязана своей государственностью и своим существованием на Южном Кавказе.

Султан Керим

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