Российский журналист рассказал, как Армения предавала Россию - ВИДЕО
30 апреля 2018 22:24 1 278
Известный российский журналист и эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов снял фильм "Странные скрепы исторических союзников", посвященный в том числе текущему состоянию армяно-российских отношений, которые вызывают все больше вопросов у российской стороны.
В фильме рассматривается, как поведет себя Армения, а также армянская диаспора России в случае, если официальная Москва столкнется с еще большим давлением со стороны Запада, в первую очередь, США.
Автор фильма напоминает, что именно России Армения обязана своей государственностью и своим существованием на Южном Кавказе.
Султан Керим
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