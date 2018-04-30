Пашинян впервые появился на людях в костюме, но долго не стерпел

Лидер протестного движения "Мой шаг" Никол Пашинян, впервые за последний месяц, появился на пешей акции протеста, стартовавшей с площади Гарегина Нжде, не в камуфляжной майке и спортивных брюках.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения, Пашинян пришел на площадь Гарегина Нжде, где накануне призвал ждать своих сторонников, в костюме и белой рубашке. Последней и самой продолжительной в парламенте была его встреча с представителями Республиканской партии Армении.

Пашинян со сторонниками направляется в сторону Площади Республики. Он по дороге снял пиджак и надел бейсболку, которая с самого начала акций протеста стала частью его образа.

На встрече Пашинян неоднократно подчеркивал, что он спешит, у него нет много времени. В результате Пашинян успел на запланированный им же митинг и пешую акцию протеста.

Накануне Пашинян призвал своих сторонников 30 апреля на время прекратить акции гражданского неповиновения, чтобы у него была возможность завершить начатое дело и закрепить победу "бархатной революции". Пашинян сегодня встретился с представителями всех фракций.