Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Геранбойском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Делимеммедли-Гушчулар-Фахралы-Гурбанзаде-Алпоут в Геранбойском районе.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Делимеммедли-Гушчулар-Фахралы-Гурбанзаде-Алпоут, соединяющей пять населенных пунктов с населением 12 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 4,4 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.