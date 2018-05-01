Армяне обстреляли позиции ВС Азербайджана из пулеметов
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 83 раза, сообщает во вторник министерство обороны Азербайджана.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селе Гушчу Айрым Газахского района, в селе Агдам Товузского района, в селах Гаравелилер, Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Абдинли, Гарагашлы, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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