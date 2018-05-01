Первые жертвы Никола Пашиняна – Кто они

Как известно, лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян встретился с членами парламентской фракции правящей РПА.

У обеих сторон были все основания быть недружелюбными друг к другу. Но поскольку сказали, что, якобы, приоритетным является интерес страны и государства, решили поговорить с позиций этих интересов. Тем более что эта тема должна была отодвинуть на второй план сложные межличностные отношения.

Это осознали почти все, за исключением депутата-республиканца, активного члена "карабахского клана" Хосрова Арутюняна. Как пишут армянские журналисты, было заметно, что его больше судьбы страны заботило его судьба или, еще точнее, будущее сыновей и его лично в плане должностей. Поэтому Арутюнян превратил встречу в настоящие торги, стараясь понять, что ждет его и что даст Никол, если он проголосует в его пользу.

По наблюдниям журналистов, многие из присутствующих отнеслись к такому постыдному базару с презрением, а Хосрова это не смущало. "Я выступаю в пользу создания правительства согласия. Естественно, что Пашинян точно знает имена хотя бы нескольких будущих ключевых должностных лиц. Вы увеличиваете неопределенность, когда не озвучиваете их имена", - негодовал Арутюнян и ждал полноценного ответа, желая услышать и свое имя.

Теперь многие эксерты наконец-то поняли, почему проиграли саргсяновские республиканцы. А проиграли, в первую очередь, потому, что в их рядах нашлось место для Хосрова и множества других подобных ему людей.

Кстати, после встречи республиканцев с Пашиняном стало ясно, что какой-либо речи о правительстве национального согласия или коалиции быть не может. Он открыто говорит об этом: "Я от вас голосов не прошу". Это означает, вы добровольно отдадите свои голоса мне, поскольку вы ослы.

Никол Пашинян до сих пор никаких промашек ни в каком вопросе не допускал: он, как мангуст, ухватился за горло противника и не отпускает. А власть во главе с Сержем Саргсяном допускает промахи и ошибается с первого же дня. Не исключено, что в случае своего избрания Пашинян создаст в стране и парламенте такой режим, что даже законопроект об обезглавливании Сержа Саргсяна или его экспроприации не рискнут отклонить, ибо у него есть "сила" - провозгласившая себя "народом" толпа, которую он позовет в любой момент и с помощью которой доведет до конца любые свои замыслы.

Вчера также стало ясно, что две поддерживающие Пашиняна фракции - "Царукян" и дашнаки - пострадают больше республиканцев. Во-первых, никаких дивидендов от Пашиняна они не получат - ни в плане должностей, ни финансовых потоков. Во-вторых, они первыми потеряют свои позиции, ибо именно благодаря добровольному согласию режима Саргсяна (а не Царукяна или дашнаков) Пашинян мирно придет к власти. И Пашинян больше будет иметь моральных обязательств именно перед РПА, а не перед ними. В любом случае, Пашинян - тоже человек. Сколько раз он давал право голоса на площади людям Царукяна или дашнакам? Ни одного. Вот ровно столько же конфет раздаст им после своей победы, то есть те получат "дырку от бублика".

В-третьих, Пашиняну для личных и государственных нужд понадобятся большие деньги, и лично Царукяна и других состоятельных людей из его фракции в ближайшее время ждет экспроприация, а республиканцы, естественно, поддержат его на все 100 процентов. Экспроприация, помимо финансовых, даст Пашиняну также другие дивиденды, скажем, политические. Ибо общественность будет приветствовать экспроприацию любого богача и того, кто это сделает.

Такие вот грустные перспективы ожидаются в Армении и, в частности, для поддерживающих Никола Пашиняна сил.

Садиг Ахмедов