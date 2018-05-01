Дашнаки разрушили образовательную систему Армении

В Армении, да и не только там, знают, что для дашнаков давать клятву - дело обычное, тем более что ее дают на маузере и партийном флаге. Уже бывший министр образования и науки Левон Мкртчян также когда-то поклялся пистолету, затем другим, а потом неоднократно клялся по разным поводам. Но в жизни любого человека наступает момент, когда он вынужден произнести свою последнюю клятву, поскольку тяжесть всех предыдущих уже не позволяет иметь новые. К тому же жизнь настолько переменчива, что никогда не можешь знать, где окажешься в следующую минуту.

Одним словом, вчера в министерстве образования и науки Армении было прощальное мероприятие. Прощались со своим шефом Левоном Мкртчяном.

Как пишут армянские СМИ, были приглашены все начальники управлений и заместители министра. И в их присутствии дашнак Левон Мкртчян сказал, что даже если АРФД будет пожизненно во власти, он клянется, что больше никогда не будет занимать должность министра образования и науки. И собравшиеся на этот раз безоговорочно поверили уходящему в отставку министру.

Дело в том, что Левон Мкртчян уходит от должности министра образования и науки уже в пятый раз. И уходит из-за политической ситуации. Любой умный человек может понять, что вероятность шестого раза нулевая. И четко осознавая это, Мкртчян подготовился к своей дальнейшей жизни, далекой от администрирования и весьма близкой к активному бизнесу. Произносивший годами напролет душещипательные и патриотические речи об образовании министр-дашнак без сожаления оставляет свою работу, поскольку получил от нее все, что хотел. Руины пусть останутся в наследство другому, энтузиасту, который все еще может надеяться, что найдет из-под этих руин что-либо полезное. После дашнаков образовательная система Армении превратилась в место, за которое человек может поклясться, что больше туда не вернется. Так клянутся только сбежавшие из ада.

Садиг Ахмедов