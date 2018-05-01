Еще не стал премьером, а уже пытается грозить Азербайджану - Немного о Пашиняне

События в Армении без сомнения вызывают повышенный интерес в Азербайджане. Однако обе противоборствующие стороны неверно этот интерес истолковывают.

Республиканская партия в лице Эрмине Нагдалян заявляет, что "азербайджанская пресса в последние дни выражает удовлетворение в связи с событиями в Армении и сменой военно-политической элиты" в надежде, что "новая элита будет готова сотрудничать в вопросе урегулирования карабахского конфликта".

Противоположная сторона в лице без пяти минут премьера Никола Пашиняна полагает, что азербайджанская сторона сильно ошибается и на самом деле у Азербайджана "больше оснований для беспокойства, так как эти политические процессы на самом деле способствовали укреплению национального духа". В Азербайджане налицо неправильное восприятие, уверен будущий премьер Армении.

"Безопасность является приоритетом для нас. Я полностью поддерживаю Нагорный Карабах и его власти... Позиция Азербайджана - деструктивна и агрессивна", - заявил Никол Пашинян, пообещав "привести Азербайджан в конструктивное поле".

Пожалуй, неправильно воспринимают собственные реалии как раз в самой Армении. Высказывания Пашиняна об этом четко говорят.

С приходом к власти карабахского клана возможности мирного решения вопроса практически сошли на нет. Удалив от руководства прозревшего и увидевшего мрачное будущее Армении Левона Тер-Петросяна, Республиканская партия методично и целенаправленно разрушала переговорный процесс. Реанимировать его Пашинян сможет только в том случае, если вспомнит заветы своего бывшего наставника Тер-Петросяна.

Об этом говорят и пишут сегодня в Азербайджане. Никто тут не ожидает, что новая власть немедленно выведет оккупационные силы и немедленно избавит армянское общество от мифов и ненависти к азербайджанским соседям. Это зло настолько укоренилось в национальной идеологии и настолько внедрено в сознание масс, что в одночасье избавиться от него невозможно. Однако в Азербайджане надеются, что к власти в Ереване придут силы, способные адекватно оценивать ситуацию, которые не будут бояться делать правильные шаги в страхе потерять власть. За Саргсяном и его кланом не стоял народ, поэтому все, что он делал, воспринималось в обществе в штыки. Он, конечно, понимал, что нужно договариваться ради самой же Армении, но те же оппозиционные силы, тот же Пашинян заставляли общество истереть при появлении даже простых слухов по этому поводу. Само собой, Саргсян не хотел быть посаженным на кол за "предательство".

За Николом Пашиняном, вроде бы, стоит народ, и этот деятель, вместо того, чтобы рассуждать о восприятии в Баку армянских беспорядков, мог бы воспользоваться подходящим моментом и своим влиянием и начать внедрять в сознание масс мысль о мире с соседями. Когда волна митингового романтизма спадет, говорить об этом будет уже трудно.

Пашинян хоть и не искушен пока что в большой политике и получил фору только благодаря бесконечной ненависти граждан к правящему клану, но, судя по некоторым заявлениям, разумно мыслить способен. А значит, он должен понимать, что все разговоры о "предательстве", "ни пяди земли" и тому подобном - это бессмысленная трата времени, которое для его страны очень ограничено. Так же бессмысленны разговоры о "подъеме национального духа" - это чистый популизм, который не поправит дел Армении и уж тем более не напугает Баку. Национальный дух в Армении находится на "подъеме" уже тридцать лет, и результатом стали кровопролитие и трагедия двух народов, а никак не процветание армянского народа.

Будущий премьер и верховный главнокомандующий Армении должен осознать, что единственный выход - договариваться с Азербайджаном. И переговоры эти должны основываться на доброй воле. Можно выдавить голоса из коллег по парламенту, предъявляя в виде аргумента возмущенные толпы, но в случае с переговорами по Карабаху такой номер не пройдет. Хотя бы потому, что на азербайджанской стороне может собраться гораздо большая возмущенная толпа, которая потребует немедленного начала военной операции по освобождению оккупированных территорий. Азербайджанское общество действительно готово подняться против оккупантов в любой момент, и если в Армении надеются на отсутствие национального духа в Азербайджане, то очень ошибаются. Николу Пашиняну следовало бы находиться в Баку в дни апрельских боев и увидеть своими глазами, что такое национальный дух азербайджанского народа. Возможно, тогда бы он рассуждал по-другому.

Поэтому не нужно запугивать Баку ни "подъемом духа", ни обещаниями "серьезно" поговорить с Москвой. Пашиняну лучше отложить саргсяновскую риторику об "азербайджанской агрессии" и тому подобном. И особо не рассчитывать, что "национальное пробуждение и консолидация", дескать, укрепят позиции Армении в карабахском урегулировании, а деньги диаспоры в разы повысят ее боеспособность.

Позиции Армении в вопросе войны или мира зависят только от того, насколько ее власти способны настроить свое легко поддающееся на агрессивные лозунги общество на мирную волну, и насколько общество им, властям, доверяет. Если, конечно, Пашинян и компания хотят, чтобы страна под названием Республика Армения продолжала существовать как государство.

Зульфугар Ибрагимов