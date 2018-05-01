Избраны новые члены двух парламентских комитетов Азербайджана
1 мая 2018 12:40 187
Избраны новые члены двух парламентских комитетов Азербайджана - комитета молодежи и спорта и комитета по культуре.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На пленарном заседании парламента во вторник обсуждался вопрос об избрании депутатов Азера Бадамова и Эльданиза Салимова в комитет молодежи и спорта, а депутата Гусейнгулу Мираламова - в комитет по культуре.
После голосования они были избраны членами вышеназванных комитетов.
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