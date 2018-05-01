Избраны новые члены двух парламентских комитетов Азербайджана - комитета молодежи и спорта и комитета по культуре.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На пленарном заседании парламента во вторник обсуждался вопрос об избрании депутатов Азера Бадамова и Эльданиза Салимова в комитет молодежи и спорта, а депутата Гусейнгулу Мираламова - в комитет по культуре.

После голосования они были избраны членами вышеназванных комитетов.

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