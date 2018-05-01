В Азербайджане учреждена юбилейная медаль к 100-летию АДР

На заседании Милли Меджлиса (парламент) во вторник обсуждался вопрос о внесении изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали "100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

После обсуждений предлагаемое изменение было вынесено на голосование и принято.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook