В Азербайджане учреждена юбилейная медаль к 100-летию АДР

1 мая 2018 12:58

На заседании Милли Меджлиса (парламент) во вторник обсуждался вопрос о внесении изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали "100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

После обсуждений предлагаемое изменение было вынесено на голосование и принято.

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