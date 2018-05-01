В Азербайджане учреждена юбилейная медаль к 100-летию АДР
1 мая 2018 12:58 145
На заседании Милли Меджлиса (парламент) во вторник обсуждался вопрос о внесении изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали "100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
После обсуждений предлагаемое изменение было вынесено на голосование и принято.
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