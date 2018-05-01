В Баку при поддержке Фонда Гейдара Алиева будет представлен портрет Шаха Исмаила, привезенный из галереи Флоренции
В рамках сотрудничества Фонда Гейдара Алиева и посольства Италии в Азербайджане планируется проведение в Баку выставки, на которой будут экспонироваться портреты Шаха Исмаила и его сына. Об этом сказал во вторник журналистам посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Портрет Шаха Исмаила будет привезен в Баку из флорентийской галереи Уффици.
Дипломат подчеркнул, что проведение данной выставки запланировано также с учетом важного значения личности Шаха Исмаила для Азербайджана.
Было отмечено, что Италия - дружественная Азербайджану страна, и проведение выставки будет высоко оценено.
Дипломат добавил, что на данном этапе идут переговоры, поэтому он не может назвать точную дату проведения выставки, но, возможно, она состоится в октябре.
-
30 Апр. 21:38 8 654
-
30 Апр. 20:40 7 749
-
30 Апр. 22:24 6 536
-
10:15 5 814
-
30 Апр. 21:39 4 607