В Баку при поддержке Фонда Гейдара Алиева будет представлен портрет Шаха Исмаила, привезенный из галереи Флоренции

В рамках сотрудничества Фонда Гейдара Алиева и посольства Италии в Азербайджане планируется проведение в Баку выставки, на которой будут экспонироваться портреты Шаха Исмаила и его сына. Об этом сказал во вторник журналистам посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Портрет Шаха Исмаила будет привезен в Баку из флорентийской галереи Уффици.

Дипломат подчеркнул, что проведение данной выставки запланировано также с учетом важного значения личности Шаха Исмаила для Азербайджана.



Было отмечено, что Италия - дружественная Азербайджану страна, и проведение выставки будет высоко оценено.



Дипломат добавил, что на данном этапе идут переговоры, поэтому он не может назвать точную дату проведения выставки, но, возможно, она состоится в октябре.