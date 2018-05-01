В Азербайджане создан новый электронный ресурс о жизни и деятельности Президента Ильхама Алиева - ФОТО

Президентская библиотека Управления делами Президента Азербайджана во вторник представила очередной проект - недавно разработанный электронный ресурс о жизни и деятельности Президента Ильхама Алиева - "Ильхам Алиев. Электронный сборник" (www.ilhamaliyev.preslib.az).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выступивший на презентации директор Президентской библиотеки Маил Ахмедов сказал, что колоссальное собрание документов, накопленных за 15-летнюю деятельность Президента Ильхама Алиева, может быть доступно широкой аудитории только при использовании последних достижений современных информационных технологий.

Ахмедов сказал, что на ресурсе, состоящем из четырех глав, представлен не только полный текст материалов прессы о деятельности главы государства, но также собрана библиографическая информация.

"Во второй главе ресурса в результате быстрого поиска пользователи смогут найти полный текст 1370 выступлений, речей, интервью, заявлений Президента Ильхама Алиева, охватывающих 2003-2018 года. Анализ других разделов данной главы показывает, что Президент Ильхам Алиев, сформировавший очень успешный внешнеполитический курс, в период с 2003 по 2018 год 259 раз посетил 50 стран мира. 31 из этих визитов связан с урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - сказал директор библиотеки.

По его словам, в отдельном разделе размещены все материалы по трем государственным программам социально-экономического развития регионов, принятым Президентом Азербайджана.

"Из материалов данного раздела видно, что только в рамках последней Государственной программы, охватывающей 2014-2018 годы, Президент 86 раз посетил 57 районов Азербайджана и подписал семь указов, 305 распоряжений, связанных с исполнением этой программы", - отметил Ахмедов.

Ахмедов сказал, что отдельный раздел посвящен Государственной программе социально-экономического развития Баку и его поселков.

"Из материалов данного раздела видно, что Президент Ильхам Алиев подписал 107 указов и распоряжений по развитию различных сферах Баку и его поселков", - добавил Ахмедов.

По его словам, также создаются другие электронные ресурсы, чтобы облегчить читателям использование колоссального количества документов в Президентской библиотеке.

Заместитель завотделом по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджана Арастун Мехтиев сказал, что представленный новый ресурс - это обширный ресурс, отражающий динамичное развитие Азербайджана.

Мехтиев сказал, что этот портал о деятельности Президента Ильхама Алиева сыграет важную роль в доведении обширной информации до тех, кто хочет изучить различные сферы жизни Азербайджана.

"Наш век - электронный век. Разработка такого типа проектовв нынешний периодимеет большое значение, поэтому электронный ресурс очень важен. Я выражаю благодарность Президентской библиотеке за реализацию такого важного проекта", - отметил заместитель завотделом.

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