Спикер парламента Армении применил против Пашиняна его же прием

Спикер Национального Собрания Армении Ара Баблоян покинул зал заседания в знак протеста против заявления кандидата Пашиняна в контексте вопроса о детях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения, на вопрос депутата о том, что участвующие в акциях протеста дети могли подвергаться угрозам, а также учитывая их возрастные особенности, в частности, неумение адекватно оценивать сложившуюся ситуацию, были использованы во имя интересов Пашиняна, кандидат в премьер-министры отметил, что сам организовывал акции протеста будучи еще школьником, а в нынешних акциях принимают участие уже его дети. Он отметил, что считает школьников самой мощной силой движения и подчеркнул, что активное вовлечение школьников в "бархатную" революцию позволит сохранить память о ней. Он отметил, что для школьников, студентов и других представителей молодежи это серьезная политическая школа.

"Я приветствую их активность и надеюсь, что она продолжится до победного конца и это только положительно скажется на формировании детей как личности. Мы никуда насильно не приводили детей, они имеют права, в том числе, на принятие решений, и когда я стану премьером права детей будут защищены, и ни одна школа или директор не посмеет держать их в закрытых классах", - сказал Пашинян

В ответ на это заявление спикер Национального Собрания Армении Ара Баблоян заявил, что временно покидает зал заседаний в качестве акции протеста.

"Я использую то, чему научился у вас (Пашиняна - ред.) - покину зал в качестве акции протеста против того, что вы заявили относительно прав детей. Различные международные организации объяснят вам потом, в чем ваша ошибка, и если вы будете избраны премьер-министром, отныне не повторяйте подобные слова", - сказал Баблоян.

Процесс выдвижения кандидатов на пост главы правительства завершился 30-го апреля. В качестве кандидата в премьер-министры была выдвинута только одна кандидатура - депутата от фракции "Елк" Никола Пашиняна. Фракции АРФ "Дашнакцутюн" и блока "Царукян" заявили ранее о своей поддержке единого кандидата. Вице-спикер парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов заявил накануне, что фракция примет решение о голосовании на выборах премьера 1-го мая после ознакомления с программой Пашиняна.

На волне проходивших в республике с 13-го апреля масштабных протестных акций 23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.