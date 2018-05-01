Комиссия по помилованию при Президенте Азербайджана рассмотрела более 100 обращений

Во вторник состоялось очередное заседание Комиссии по помилованию при Президенте Азербайджана.

Об этом во вторник сказал Trend член Комиссии Рашад Меджид, передает Day.Az.

По его словам, на заседанииуже рассмотрено более 100 обращений, и в отношении части из них было принято положительное решение.

Медждид ометил, что в течение этой недели Комиссия проведет еще несколько заседаний и завершит рассмотрение заявлений.

Отметим, что на заседаниях Комиссии, которые проводятся с конца января, до сегодняшнего дня было рассмотрено более 500 обращений.

В целом в Комиссию поступило около 1000 обращений.

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