Радикальный националист Пашинян подтолкнет Армению на новые провокации в Карабахе

Армения фактически с момента ее основания была страной, которую пытались контролировать и Запад, и Восток, используя ложь о выдуманном "геноциде армян".

Об этом заявил Day.Az профессора университета им. Йылдырыма Беязыта, глава Института российских исследований (RUSEN) Салих Йылмаз.

По его словам, Армения была зависимой от внешних сил, поскольку не обладала собственнуой национальной армией и экономикой.

"При этом "карабахские клан", пришедший к власти в Армении пытался укрепить свой режим с помощью лживых утверждений о так называемом "геноциде армян", пуская пыль в глаза международному сообществу и сея лживую пропаганду. Более того, эту ложь они использовали даже для того, чтобы отвлечь внимание от экономического кризиса, в котором пребывала страна.

В период правления Сержа Саргсяна, избранного президентом в 2008 г., Армения стала страной со слабейшей экономикой в мире, а численность ее населения только стремительно сокращалась. Дело в том, что экономика Армении полностью зависит от России, страна испытывает дефицит электроэнергии.

Учитывая, что Ереван тратит часть своих доходов на покупку у России природного газа и оружия, выход из экономического тупика не предвидится", - пояснил турецкий аналитик.

По мнению аналитика, поворотным моментом для Саргсяна стало поражение в войне с Азербайджаном и раскрытие коррупционных скандалов.

"Именно тогда население узнало, что бюджетные средства вывозятся из страны под предлогом покупок оружия.

Саргсян использовал карабахский вопрос для националистической агитации, чтобы остаться у власти и скрыть свои коррупционные действия.

На данном этапе "карабахский клан" потерял власть. "Попытка Сержа Саргсяна остаться у власти, окольными путями обходя правила демократии, привели к началу акций протеста во главе с лидером оппозиции Николом Пашиняном. Не думаю, что Пашинян после отставки Саргсяна согласится на должность председателя парламента и смирится с тем, что Карапетян будет премьер-министром. Он претендует на пост премьер-министра. И скорее всего в Армении могут быть проведены повторные выборы", - заявил эксперт.

"Что касается позиции Пашиняна к вопросу Нагорного Карабаха то, как мне кажется, радикальный националист Пашинян вряд ли пойдет на изменение политики в вопросах Нагорного Карабаха и Турции. Судя по характеру, он способен поддаться на провокации зарубежных сил, и если в Нагорном Карабахе действительно возникнет война, она негативно может сказаться и на отношениях Турции и России. Нагорно-карабахский вопрос потенциально может стать поводом для возникновения кризиса между Турцией и Россией", - сказал наш собеседник, отметив, что если Россия не возьмет на себя инициативу, то она уступит Армению США.

Матанат Насибова