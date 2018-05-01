Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Агдашском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Голгети-Дехнехалил-Гошаговаг-Арабоджагы в Агдашском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Голгети-Дехнехалил-Гошаговаг-Арабоджагы, соединяющей 10 населенных пунктов с населением 12 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 11,6 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.