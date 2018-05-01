Президент Ильхам Алиев утвердил Положение "Об ипотечной и кредитно-гарантийной электронной системе"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об утверждении Положения "Об ипотечной и кредитно-гарантийной электронной системе".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, указ Президента об утверждении Положения о системе "Электронная ипотека" от 24 ноября 2016 года отменяется.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить главе государства; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров.

Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручено обеспечить интеграцию "Ипотечной и кредитно-гарантийной электронной системы" в портал "Электронное правительство" и передачу в эту систему сведений с соответствующих государственных и негосударственных информационных систем.

МВД, министерству оборону, министерству юстиции, министерству по налогам, министерству молодежи и спорта, министерству труда и социальной защиты населения, Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Госкомитету по вопросам имущества, Палате надзора над финансовыми рынками и Государственному экзаменационному центру поручено оказать помощь Азербайджанскому ипотечному и кредитно-гарантийному фонду в организации деятельности "Ипотечной и кредитно-гарантийной электронной системы".

Азербайджанскому ипотечному и кредитно-гарантийному фонду поручено решить вопросы, вытекающие из указа.