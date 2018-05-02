В Тбилиси могут переименовать площадь Революции роз

Расположенную в центре Тбилиси близ проспекта Руставели площадь Революции роз могут переименовать на площадь Первой демократической республики, сообщили в столичном горсовете (Сакребуло), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сакребуло тбилисского муниципалитета в связи со 100-летним юбилеем провозглашения Первой республики выступает с инициативой, чтобы площадь Революции роз называлась площадью Первой демократической республики Грузии", - приводят грузинские СМИ заявление Сакребуло.

По данным горсовета, День восстановления независимости Грузии, который отмечается 26 мая, и 100-летний юбилей провозглашения Первой демократической республики является важнейшей датой для страны.

Эта инициатива будет рассмотрена на заседании специальной комиссии в среду.

Площадь назвали в честь "революции роз" после митингов команды бывшего президента Михаила Саакашвили в 2003 году, которые сменили власть путем революции под таким же названием. В период СССР данная территория называлась площадью Республики и под этим названием подразумевалась Грузинская Советская Социалистическая Республика.