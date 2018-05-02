В Тбилиси могут переименовать площадь Революции роз
Расположенную в центре Тбилиси близ проспекта Руставели площадь Революции роз могут переименовать на площадь Первой демократической республики, сообщили в столичном горсовете (Сакребуло), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным горсовета, День восстановления независимости Грузии, который отмечается 26 мая, и 100-летний юбилей провозглашения Первой демократической республики является важнейшей датой для страны.
Эта инициатива будет рассмотрена на заседании специальной комиссии в среду.
Площадь назвали в честь "революции роз" после митингов команды бывшего президента Михаила Саакашвили в 2003 году, которые сменили власть путем революции под таким же названием. В период СССР данная территория называлась площадью Республики и под этим названием подразумевалась Грузинская Советская Социалистическая Республика.
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