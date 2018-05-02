Митингующие в Ереване заблокировали метро и министерства

Заместитель начальника полиции Армении Валерий Осипян пытается уговорить демонстрантов разблокировать подходы к ряду министерств. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Армения с места событий, передает Day.Az.

Ранее демонстранты перекрыли автомобилями входы в министерства образования и науки, диаспоры и т.д. Полиция во главе с Осипяном уговорила их отодвинуть автомобили.

"Это уже лишнее, они закрывают входы зданий министерств машинами, а тут нет дороги для машин. Мы уже получили звонки с жалобами из министерств", - сказал Осипян.

На данный момент демонстранты устроили сидячую акцию у зданий министерств, к ним присоединился адвокат Николай Багдасарян. Полицейские пытаются их оттащить.

По информации Новости-Армения, участники протестных акций с утра среды заблокировали входы на ряд станций метро в Ереване, а также движение поездов.

На станции "Дружба" активисты заблокировали не только вход на станцию, но и поезд, подъехавший к платформе.

Сторонники лидера протестного движения в Армении, главы парламентской фракции "Елк" Никола Пашиняна перешли к тотальной блокировке улиц: перекрываются все возможные, а также обходные пути. Закрываются центральные трассы, ведущие в Ереван, а также перекрыта дорога в международный аэропорт "Звартноц".