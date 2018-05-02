Саргсяновцы загнали Никола Пашиняна в угол

Республиканская партия Армении проголосовала против премьерства Никола Пашиняна. До этого они заявляли что представят решение относительно голосования за кандидата в премьер-министры РА после ознакомления с программой Никола Пашиняна. Об этом в беседе с "Арменпресс" заявил вице-спикер Национального собрания НС, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов. "Руководитель фракции РПА до начала голосования объявит о нашем решении", - добавил Шармазанов.

Что это означало? Это означало, что саргсяновская РПА загоняет Никола Пашиняна в угол. Уже тогда было известно, Никол Пашинян премьер-министром избран не будет, поскольку не представлял программы, а в мире еще никто не отдавал голоса кандидату, не представившему программу.

И, как ожидалось, Никол Пашинян устроил скандал, дескать, вы должны отдать мне, кандидату не представившему программу, ваш голос поскольку я - кандидат народа.

Но не вышло. Хитрые республиканцы понимали, что никто, в том числе зарубежные покровители Пашиняна, не будут иметь морального права требовать от фракции РПА поставить конец политическому кризису, проголосовав в пользу беспрограммного кандидата.

Теперь Никол Пашинян пытается что-то сделать. Однако что бы он ни сделал, он сделает против самого себя. Он решил продолжать парализовывать Ереван, что в скором времени вызовет у всех справедливое возмущение.

С другой стороны, если бы он тихо и мирно сидел бы дома и писал бы программу, то, мягко говоря, "газ мог испариться" и во время второго голосования уже невозможно будет привести на площадь ту же толпу. Тем более что в стране уже есть недовольство "революцией" Никола Пашиняна.

Дождемся голосования 8 мая. Не исключено, что РПА в этот день выступит со своей кандидатурой. Не исключено также, что РПА спровоцирует роспуск Национального собрания. Это уже неважно.

Садиг Ахмедов