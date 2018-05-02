Демонстранты ворвались в мэрию Гюмри

2 мая 2018 13:08

Сегодня сотни жителей Гюмри вторглись в мэрию и потребовали прекратить работу. К манифестантам вышел мэр Самвел Баласанян и попросил их позволить людям работать, пишет Lragir.am.

Похожая ситуация, по информации Sputnik Армения, сложилась и в третьем по величине городе Армении - Ванадзоре. Перекрыты входы в областную администрацию и мэрию, а также центральная улица.

Жители сел Арташата объединились и движутся по направлению к дому депутата РПА Алика Саргсяна. Демонстранты требуют, чтобы Саргсян отказался от своего депутатского мандата, сообщает Первый Информационный.

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