Демонстранты ворвались в мэрию Гюмри
2 мая 2018 13:08 288
Сегодня сотни жителей Гюмри вторглись в мэрию и потребовали прекратить работу. К манифестантам вышел мэр Самвел Баласанян и попросил их позволить людям работать, пишет Lragir.am.
Похожая ситуация, по информации Sputnik Армения, сложилась и в третьем по величине городе Армении - Ванадзоре. Перекрыты входы в областную администрацию и мэрию, а также центральная улица.
Жители сел Арташата объединились и движутся по направлению к дому депутата РПА Алика Саргсяна. Демонстранты требуют, чтобы Саргсян отказался от своего депутатского мандата, сообщает Первый Информационный.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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