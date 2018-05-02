Как Серж Азатович и Роберт Седракович противостояли Николу Воваевичу и Гагику Коляевичу

Внутриполитический кризис в Армении набирает обороты, приобретая все новые формы. Сторонники Никола Пашиняна, так и не севшего во вторник в кресло премьер-министра, перешли к действиям, куда более активным, чем просто митинги на улицах и площадях Еревана, Гюмри и иных городов страны. Они перекрыли ряд дорог межреспубликанского и межобластного значения.

В общем, все идет, согласно наказам Ленина, который писал в работе "Советы постороннего" о том, что первыми и обязательными условиями успешного восстания являются захват телефона, телеграфа, железнодорожных станций. Допускаю, что ровно так же будут действовать сторонники Пашиняна. Они и банки могут начать блокировать. Особенно те, что принадлежат Сержу Саргсяну и его ближайшему окружению.

Могут протестующие и кафе и рестораны, что Саргсяну принадлежат, национализировать. Прекрасно помню, что одно из них, под названием "Джазве", находится в самом центре Еревана, неподалеку от эпицентра протестов. То есть, сторонникам перемен и идти далеко не придется. Весело будет, правда, если они и винные заводы Сержа Саргсяна или Роберта Кочаряна решат заблокировать. На радостях ведь можно и забыть о смысле и целях захвата, да и всей революции.

Это, конечно, было бы идеальным вариантом развития событий для правящего в РА "карабахского клана". Он ведь, почувствовав угрозу потери власти, а с нею и богатств, а может и свободы, демонстрирует на данном этапе сплоченность. Второй и третий президенты РА временно забыли о взаимных претензиях. А ведь их было высказано очень много. Роберт Кочарян никогда особо и не скрывал, что считает Сержика слабаком. Уверен, что после того, как Азатович оперативно, не пролив кровь народа в этот раз, ушел в отставку, Седракович лишь укрепился в своем мнении на сей счет.

Но сейчас, безусловно временно, все это забыто. Выработана новая стратегия борьбы с Пашиняном и собственным народом. Первая ее часть была продемонстрирована вчера когда члены правящей РПА не дали Николу Воваевичу стать премьером. Его, как мы все видели, предварительно несколько часов изматывали вопросами на совершенно разные темы. Хорошо еще, что не спросили о перспективах прилета инопланетян в случае назначения Пашиняна премьером.

Но и того, что уже произошло в парламенте РА, было достаточно, чтобы понять смысл политики тех, кто держится там за власть. Они рассчитывают измотать своих противников. На улицах жарко, да и без того человек, даже самый стойкий, может устать ежедневно выходить на акции протеста. Тем паче, если он видит готовность власти игнорировать требования народа. Тут люди или расходиться начнут со временем, или у них случится истерика, нервный срыв и они начнут крушить все на своем пути. А в этом случае, власть уже будет иметь право вмешаться в события жестко, натравив на толпу полицию.

Собственно, об этом и говорит Пашинян, рассуждая о своей готовности к любому развитию ситуации. Он не понимает или отмахивается как от назойливой мухи от мысли о том, что в Армении, по сути, происходит банальная попытка передела сфер влияния. Уже очевидно, и об этом открыто пишут некоторые армянские СМИ, что Пашиняна всячески поддерживает олигарх Гагик Царукян.

Этот носитель интеллектуального псевдонима "Тупой Гаго" , сидевший в советское время в тюрьме за изнасилование, вначале примерял премьерское кресло под размер собственного седалища. Но, ему объяснили, что правильнее будет двигать Никола, самому оставаясь в тени. Царукян согласился. Он ведь помнит публичное унижение, которому подвергся несколько лет назад от Сержа Саргсяна. Сейчас руками Пашинана он сводит счеты.

Чем все это может закончиться? Тут вариантов развития ситуации не много. Идет игра нервов. Кто первый не выдержит, тот и перейдет к насилию. Но, очевидно, что "карабахский клан" никуда уходить не собирается. У него есть еще масса "аргументов" в запасе. И я не удивлюсь, если в момент крайней для себя угрозы будет сделана ставка на кровавую зачистку протеста. И в этом смысле Никол Пашинян может быть принесен в жертву этой разборки олигархов, которая подается под соусом "бархатной революции". К ней в реальности это шоу не имеет никакого отношения. Ведь, революция это смена идеологии, парадигмы, правящего класса. А тут имеет место борьба за смену вывески над объектом.

Акпер Гасанов