Европу привлекает потенциал и значимость Азербайджана

Заявления высокопоставленных лиц Европейского союза о необходимости дальнейшего расширения связей с Азербайджаном является показателем серьезного интереса к нашей стране.

Об этом заявил Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Сахиб Алыев.

По его словам, во многом этому способствует существующий потенциал нашей страны в различных сферах сотрудничества.

"На сегодняшний день действительно имеются хорошие перспективы для взаимодействия, особенно в таких важных сферах, как транспорт и логистика. Азербайджан привлекателен для многих стран Европейского союза как страна с развивающейся экономикой, и этому в большей степени дали большой толчок коренные реформы, которые успешно проводятся в нашей стране, особенно на протяжении последних лет. С другой стороны, имеются многообещающие перспективы для двустороннего сотрудничества в рамках Восточного партнерства. Полагаю, что это эффективный и полезный формат для развития отношений с ближайшими соседями-партнерами.

Сегодня очевидно, что Азербайджан - единственная и авторитетная страна в регионе Южного Кавказа, с которой Европа намерена выстраивать долгосрочные отношения. Разумеется, это результат продуманной и дальновидной государственной политики руководства страны", - сказал депутат.

Далее он отметил, что новое Соглашение о партнерстве с ЕС еще сильнее углубит партнерские связи и станет серьезным импульсом для развития экономических связей и энергетического сотрудничества.

"Европа воспринимает нашу страну как гарант энергобезопасности и пребывает в ожидании реализации мегапроекта "Южный газовый коридор", который по подсчетам ведущих специалистов, несет обоюдную выгоду и для Европы, и для Азербайджана. Это событие также поспособствует укреплению имиджа нашей страны в регионе и мире. Помимо этого, ЕС поддерживает реализацию железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс, который призван объединить Европу и Азию. Этот маршрут расширит функциональную возможность грузинской железной дороги как альтернативного транспортного коридора между Европой и Азией, и страны Европы и Средиземноморья через Грузию и Азербайджан смогут связаться железнодорожным сообщением с государствами северной, средней и дальней Азии.

Таким образом, грузы Азербайджана и Средней Азии (нефть и нефтепродукты) будут перевозиться до порта Джейхан Средиземного моря Турции, откуда попадут на мировой рынок, и по проливу Босфор - в Европу. Так что все важные инициативы международного значения, предложенные и реализованные Азербайджаном, которые поддерживаются странами региона и Европы, показывают, что интерес к нашей стране будет всегда расти, и в этом - его привлекательность и незаменимая роль в системе международных координат", - подытожил парламентарий.

Матанат Насибова