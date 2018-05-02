В Азербайджане предложено повысить зарплату депутатам
2 мая 2018 16:10 314
В повестку предстоящего 4 мая заседания Милли Меджлиса включено еще 4 вопроса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, данные вопросы связаны с включением изменений в законы о деятельности и статусе Омбудсмена, судей Конституционного и других судов.
В проектах предложено повысить заработную плату депутатов, судей и Омбудсмена на 10 процентов.
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