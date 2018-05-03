«Хезболла» появилась в Армении? - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

Армения находится на краю пропасти управляемого хаоса и серьезных политических потрясений.

Об этом заявил Day.Az известный российский эксперт, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой.

По его словам, происходящее там помимо враждебных действий геополитических противников России является еще и следствием политического и экономического банкротства ее руководства, неспособного предложить стране никакого адекватного развития и решения проблем.

"В основе происходящего - тотальная коррупция и непрофессионализм, которые являются железобетонной базой для последующих бархатных революций - неспособность национальной элиты управлять и отрыв от национальных интересов", - считает российский политолог.

По мнению Алексея Неживого, единственными гарантами в ближайшей перспективе сохранения Арменией хоть какой-то национальной независимости, учитывая желание Запада создать зону управляемого хаоса на Южном Кавказе, является военная российская база в Гюмри и в целом сама Россия.

Далее эксперт высказал мнение относительно провокационных заметок в армянских СМИ о необходимости вывода российской военной базы в Гюмри.

"Для России потеря военной базы в смысле обороноспособности почти равносильна потере Севастополя, так что и тут будут прилагаться гибридные технологии по сохранению базы. Полагаю, радикалам и Западу не удастся столкнуть ситуацию на Кавказе в пропасть, так как война в Армении неминуемо приведет к огромным рискам у соседей, а уход России эту войну мгновенно породит. В противном случае, "Хезболла" в Армении, или подобное может стать реальностью", - пояснил российский аналитик, отметив, что мир меняется, и равновесие все равно склонится в ту или иную сторону, так как мировая экономическая система - банкрот и должна измениться.

Матанат Насибова