Политический кризис в Армении затянется - ГРУЗИНСКИЙ ЭСКПЕРТ

Политический кризис в Армении затянется, но вряд ли перерастет в гражданскую войну.

Такую точку зрения высказал Day.Az известный грузинский политолог-международник Арчил Сихарулидзе.

"Войны в Армении не будет. Это не в интересах оппозиции и тем более Российской Федерации. А вот политические процессы и вместе с ними кризис может затянуться", - заявил эксперт.

По его словам, на данный момент есть несколько мнений по поводу процессов в Армении.

"Для одних - это реакция общества на застой в политическом, экономическом и социальном развитии страны. Для других - попытка прозападно настроенных политических сил устроить новую т.н. "цветную революцию". В России любая версия "бархатной" революции априори рассматривается, как враждебное явление. Следовательно, будет лучше, если лидеры уличных протестов попытаются обособиться от уже не совсем популярного упоминания т.н. "цветных революций"", - сказал грузинский политолог, добавив, что заявление Пашиняна о том, что Армения остается стратегическим партнёром России, и что в Ереване произошла новая "бархатная революция", было поспешным.

"Думаю, в конечном счете, какую-нибудь важную должность Пашинян все-таки займет в правительстве, хотя пока сложно сказать, какую именно", - сказал грузинский политолог.

Матанат Насибова