В Азербайджане определено соотношение гарантии к ипотечному кредиту

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменений в указ "Об обеспечении деятельности Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда" от 29 ноября 2017 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно изменениям, при определении соотношения гарантии к кредиту за основу берутся указанные ниже соотношения обеспечения к кредиту с учетом категорий риска.

Соотношение обеспечения к кредиту Категория риска Средняя Низкая Низкий до 75% до 70% Средний до 70% до 65% Высокий до 65% до 65%

Согласно результатам модели кредитного рейтинга Фонда, по кредитам, относящимся к категории высокого риска, гарантия не выдается.

Сумма гарантии определяется по запросу уполномоченного банка с учетом соотношения гарантии к кредиту. В период, когда гарантия в силе, отношение гарантии к кредиту может быть снижено по запросу уполномоченного банка до 15 процентов. При этом годовая комиссия за гарантию остается неизменной.

Пределы категорий соотношения обеспечения к кредиту (низкий, средний и высокий) определяются со стороны Правления Фонда, и они должны пересматриваться как минимум раз в год. Правление также определяет размер годовой комиссии по правилам, утвержденным Попечительским советом Фонда.

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