Политические разборки в Ереване закончатся плачевно для армянской экономики – МНЕНИЕ ИЗ МИНСКА

Политические потрясения в Ереване серьезно пошатнут и без того слабое социально-экономическое равновесие в Армении.

Об этом заявил Day.Az белорусский экономист Максим Борисовец.

По его словам, бепорядки могут спровоцировать рост искусственной инфляции и дефицит.

"Как правило, политические потрясения в любой стране негативно отражаются на ее экономическом состоянии, а в случае Армении, учитывая ее уязвимый социально-экономический уровень, - это очевидный факт. Армянская экономика находится в глубочайшем кризисе не один, или два года, а на протяжении двух десятков лет. В стране давно заморожены основные производства, промышленные предприятия, а главное нет просвета или намека на то, что ситуация может хоть как-то измениться в лучшую сторону. Разумеется, все это - логичный итог безграмотной политики руководства, результат зашкаливающей коррупции и ряда факторов, которые загнали экономику страны в тупик.

Наихудшим образом может отразиться на экономике страны и нынешний политический кризис. Местные экономисты давно бьют тревогу о том, что положение серьезное, но ничего не меняется. И судя по тому, что пока развернулась борьба за разделение власти, этот процесс еще затянется. Так что еще очень долго армянским чиновникам будет не до решения экономических проблем страны. На мой взгляд, чтобы как-то восстановить армянскую экономику, потребуются после этого десятилетия, и то в том случае, если к власти придут адекватные люди, которых будет заботить не только личная нажива, но и интересы населения. А это уже большой вопрос", - резюмировал экономист.

Матанат Насибова