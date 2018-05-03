Карен Карапетян не перестает удивлять армян

Вчера врио премьер-министра Армении Карен Карапетян распространил заявление.

В нем он отметил, что премьер-министр может быть избран только в парламенте, что все силы должны сесть за политический диалог, сколь бы это трудным ни казалось.

Ну что ж... Карапетян говорит то же самое уже несколько раз. И это понимает не только он. В конце концов, позавчера в армянском парламенте избирали премьер-министра, что, в свою очередь, означает, что люди отлично осознают это, и вчерашний призыв Карена Карапетяна немного анахроничен.

Но, оказывается, анахроничны не только слова. Карапетян, похоже, также опоздал. Дело в том, что в последний раз Армения видела исполняющего обязанности премьер-министра 26 апреля. После этого он пропал. Где он был, что делал, почему его не было? Об этом никто ничего не знает.

Дело даже дошло до того, что позавчера один замминистра написал заявление об отставке и не знал, кому должен его представить.

Как пишут армянские СМИ, здесь нелишне напомнить, что Карен Карапетян является не только членом саргсяновского РПА, но и заместителем председателя этой партии. То есть, именно сейчас он должен был быть на передовой, всегда на виду, в позициях принимающего на себя все удары авангарда. Если прибавить к этому тот факт, что он сегодня - де-факто руководитель Армении, то есть человек, который должен был взять на себя дело противодействия Николу Пашиняну и ответственность за выход из кризиса, то его исчезновение можно квалифицировать по меньшей мере как преступное отсутствие.

Тогда о каком еще диалоге говорит Карен Карапетян?

Садиг Ахмедов