В Армении новый тренд - политическая эксплуатация детей
Было время, когда саргясновской РПА и "карабахскому клану" казалось, что они всесильны. Эти адепты фашиста Гарегина Нжде, ставили ему памятники, снимали бездарные фильмы и организовывали публичные мероприятия - митинги, шествия и пр. И считали своим долгом делать участниками этого цирка армянских детей - с воздушными шарами, плакатами.
Сегодня основная ударная сила Никола Пашиняна - несовершеннолетние, значительное число которых составляют школьники. Улицы перекрывают в основном 11-13-летние дети, у которых, естественно, нет политического сознания.
Позавчера в Национальном собрании Ара Баблоян сказал Пашиняну, что нельзя втягивать в политические процессы детей, в ответ на это тот ответил, что якобы он сам с 13 лет участвовал в политических процессах. Каким бы прохиндеем ни был спикер Национального Собрания Армении Ара Баблоян, он был прав, ибо аморально вести на баррикады чужих детей и ставить их жизнь и здоровье под угрозу. Как бы то ни было, каждый остался при своем мнении...
И вот вчера в интернете представители Никола Пашиняна начали говорить и оправдываться, что политическую эксплуатацию детей переняли у саргсяновской РПА. Правильно говорят. Что видели - тому и научились.
Как бы там ни было, независимо от того, что раньше делала РПА и чему научился у них Никол Пашинян, оказалось, что в Армении некому зашищать детей и они - жертвы политических амбиций разного рода националистов.
Садиг АхмедовСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Пинок Саргсяну от Пашиняна - пощады не будет
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