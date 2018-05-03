В Армении новый тренд - политическая эксплуатация детей

Было время, когда саргясновской РПА и "карабахскому клану" казалось, что они всесильны. Эти адепты фашиста Гарегина Нжде, ставили ему памятники, снимали бездарные фильмы и организовывали публичные мероприятия - митинги, шествия и пр. И считали своим долгом делать участниками этого цирка армянских детей - с воздушными шарами, плакатами.

Сегодня основная ударная сила Никола Пашиняна - несовершеннолетние, значительное число которых составляют школьники. Улицы перекрывают в основном 11-13-летние дети, у которых, естественно, нет политического сознания.

Позавчера в Национальном собрании Ара Баблоян сказал Пашиняну, что нельзя втягивать в политические процессы детей, в ответ на это тот ответил, что якобы он сам с 13 лет участвовал в политических процессах. Каким бы прохиндеем ни был спикер Национального Собрания Армении Ара Баблоян, он был прав, ибо аморально вести на баррикады чужих детей и ставить их жизнь и здоровье под угрозу. Как бы то ни было, каждый остался при своем мнении...

И вот вчера в интернете представители Никола Пашиняна начали говорить и оправдываться, что политическую эксплуатацию детей переняли у саргсяновской РПА. Правильно говорят. Что видели - тому и научились.

Как бы там ни было, независимо от того, что раньше делала РПА и чему научился у них Никол Пашинян, оказалось, что в Армении некому зашищать детей и они - жертвы политических амбиций разного рода националистов.

Садиг Ахмедов