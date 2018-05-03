Хозяином ситуации в Армении стал Гагик Царукян

Вчера опять встретились Гагик Царукян и Никол Пашинян. Потом они сказали армянским журналистам, что договорились об участии блока "Царукян" в намеченных на 8 мая выборах и что ППА опять же поддержит Никола. Затем хозяином ситуации стал Царукян, у которого, очевидно, было бурное желание сказать какие-то важные вещи. И сказал. Сначала сказал, что "наше слово - дело, и мы стоим рядом с кандидатом народа". Затем сказал кое-что поважнее.

"Итак, я вам говорю, что когда задержали Сасуна Микаеляна, Арарата Мирзояна и Никола Пашиняна, мы вышли и заявили (полнейшая лож), что стоим рядом с лидерами народа, и они должны быть немедленно освобождены, и тогда изменилась политическая ситуация. Сегодня также мое нахождение здесь меняет политическую ситуацию", - заявил Гагик Царукян.

Судя по его акцентам, можно прийти к следующему умозаключению: Никол Пашинян - никто, если нет Царукяна. Дважды Никол попадал в затруднительное положение, и оба раза ему на помощь приходил Царукян. И вообще, все движение - исключительно дело рук Царукяна, который каждый раз меняет ситуацию, и от этой ситуации выигрывает всенародное движение. И если завтра Никол станет премьер-министром, его в это кресло усядет только "всеобщий любимец, всемогущий" Гагик Царукян.

Садиг Ахмедов