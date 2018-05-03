Ультиматум Вселенной: Никол Воваевич фон Мюнхгаузен в ударе

Не испытывая ничего кроме брезгливости при упоминании имени владельца информационного интернет-портала Life News Арама Габрелянова не могу не признать, что в одном конкретном случае я с ним согласен. Габрелянов ведь открыто назвал лидера протестов в Армении Никола Пашиняна клоуном. И это сущая правда. Причем, сам Пашинян все чаще дает основания для подобного к нему отношения.

Кстати, сразу отмечу, что никоим образом не хочу обидеть клоунов сравнением с Пашиняном. Понимаю, что представители этой профессии являются людьми тяжелого труда и огромного таланта. Да и как можно не уважать великих Олега Попова или Михаила Румянцева, более известного под творческим псевдонимом "Карандаш"? Лидер фракции "Елк" такого уважения не заслужил. Хотя, смешит он своим очередным заявлением изрядно.

В интервью газете "Коммерсантъ" этот мастер переодеваний, эта пародия на Монте Мелконяна и кукла в руках одних армянских олигархов в их разборке с другими армянскими олигархами, решил сделать огромное одолжение России. "Мы имеем заверения и впечатление, что они уважают движение и мнение армянского народа, что они не будут вмешиваться в наши внутренние дела - как и Армения не будет вмешиваться во внутренние дела России", - сказал он.

Еще раз. Человек, еще вчера не состоявший в обойме ведущих армянских политиков, которого насмешка судьбы вывела в лидеры протестов в РА, отчаянно торопящийся сесть в кресло премьер-министра РА и готовый делать ради этого заявления, которые бы удовлетворили все слои населения в РА, уже вещает с завуалированными угрозами в адрес России.

Подтекст речи Пашиняна очевиден - Армения могла бы вмешаться во внутренние дела России, но милостиво этого делать не будет. Это говорит политик страны, границы которой с Ираном и Турцией охраняют российские пограничники. Это говорит политик страны, на территории которой находится 102-ая российская военная база. О том, сколь сильно экономически зависима Армения от России, даже нет надобности подробно рассказывать. И вот на фоне всего этого Пашинян заявляет, что Армения не будет вмешиваться во внутренние дела России!

Нет, любопытно было бы послушать этого господина на тему того, как он вообще себе представляет это вмешательство армянской стороны? Коньяк перестанут в Россию экспортировать? Или армянских таксистов? А может, Пашинян намекает на введение Арменией экономических санкций против России? Нет, просто весело было бы послушать. Никол, огласи весь список угроз, пожалуйста.

Хотя, может, зря я его недооцениваю? Может, человек отчаянно стремится повторить подвиг одного известного литературно-киношного персонажа? Того, который уже объявил войну Англии. Да, я про барона Мюнхгаузена говорю. Тот ведь, напомню, не только объявил войну Англии, выдвинув ей ультиматум, но и заявил о своей победе над империей. Так вот, я не удивлюсь, если Пашинян также объявит о своей победе над Россией.

Мол, не выезжая из Армении, не имеющей общих границ с Россией, он предъявил РФ некий ультиматум, который Россия приняла, спеша и спотыкаясь на бегу. Да что там Россия?! Пашинян, как я понял, уже дошел до той кондиции, что готов угрожать США и Китаю, а также всей Европе. Мол, скажите спасибо, что не вмешиваюсь в ваши внутренние дела. Допускаю, кстати, что он искренне верит, что такие речи вызовут шок и трепет в Вашингтоне, Пекине, Париже и Берлине.

Собственно, ничего иного от страны, в которой "оппозицией" считают олигарха с криминальной кличкой "Тупой Гагик", ожидать не стоит. Не стоит удивляться и тому, что в РА, где вся политическая элита носит бандитские клички, а советником главы МИД является криминальный авторитет по кличке Робсон, лидером протестов является такой персонаж, как Никол Пашинян. Он, еще не сев в вожделенное премьерское кресло, уже делает заявления, более уместные в устах клоунов, сатириков и юмористов.

Что будет, если этот персонаж таки дорвется до желаемого, невозможно даже предсказать. Но как-то страшно становится за всю нашу Вселенную. Ей же Пашинян тоже может предъявить ультиматум.

Акпер Гасанов