Дожили - в Армении партию Саргсяна обвинили в сговоре... с Азербайджаном - ПОДРОБНОСТИ

Что-что, а заподозрить азербайджанскую сторону в симпатиях к Сержу Саргсяну и РПА... Даже трудно подобрать слова, чтобы выразить все наше удивление такими оригинальными инсинуациями. Такое можно увидеть только в бреду или услышать на спиритическом сеансе с духом какого-нибудь прародителя человечества армянской национальности.

Но в Армении договорились и до этого.

Такую "мудрую" мысль высказал в беседе с армянским изданием Первый Информационный армянский дипломат, успевший за свою бурную карьеру побывать даже "министром иностранных дел" так называемой "НКР" Арман Меликян.

Прочитав название интервью с Меликяном - "Попытка нападения Азербайджаном может быть предпринята из необходимости сохранения в Армении власти РПА" - сразу не веришь своим глазам. Нет, не может быть, наверное, показалось... Как можно было додуматься до такого?

Цитируем:

"Я сомневаюсь, что Азербайджан в этой ситуации предпримет самостоятельную попытку напасть, но не исключаю, что эта попытка может быть предпринята - исходя из необходимости сохранения власти РПА в Армении. Если подходить к вопросу с этой точки зрения, то проявления военной активности со стороны Азербайджана могут дать РПА повод не только с применением силы подавить гражданское восстание, но и обратиться к партнерам по ОДКБ - для получения милитаризированного полицейского содействия в этом вопросе" (?!).

Слов нет, как говорится, - одни эмоции.

Интересно, что этот бред совпадает с озвучивавшимися противниками РПА обвинениями в неудачах Армении в Карабахе и ослаблении армянской позиции в переговорах. Помимо слабости и никчемности Саргсяна и его команды, звучали и мнения относительно того, что карабахский сантехник, мол, играет заодно с Азербайджаном, дескать, его политика выгодна Баку.

Не удивительно, что с началом беспорядков в Ереване нашлись те, кто принялся истерить на тему желания Баку воспользоваться ситуацией. Все помнят дезинформацию о якобы стягивании боевой техники на линию соприкосновения и тому подобном. Похоже, заинтересован в этой утке был не только Саргсян, но и его более удачливые противники. Которые сегодня устами Меликяна отрезают бывшей партии власти любые возможности спасти лицо.

Ведь, согласитесь, "сговор" с Азербайджаном - это обвинение пострашнее, чем даже расстрел парламента.

Зульфугар Ибрагимов