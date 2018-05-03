Агентство продбезопасности Азербайджана будет контролировать качество и безопасность искусственных продуктов питания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменения в указ "О применении принципа "единого окна" при проверке товаров и транспортных средств, провозимых через пропускные пункты государственной границы Азербайджана" от 11 ноября 2008 года.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно изменению в пункт 4.2 указа, Государственный таможенный комитет с целью обеспечения карантина для установления здоровья животных, ввозимых из других стран, будет информировать не соответствующую территориальную государственную ветеринарную инспекцию, а соответствующий региональный филиал Агентства продовольственной безопасности.

В шестой части этого указа слова "Государственная ветеринарная служба и Государственная служба фитосанитарного контроля при министерстве сельского хозяйства Азербайджана" заменяются словами "Агентство продовольственной безопасности Азербайджана".

Указ вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Глава государства также подписал указ о внесении изменения в указ "О применении закона Азербайджана "Об утверждении Таможенного кодекса Азербайджана" от 15 сентября 2011 года.

Согласно изменению, в пункте 28.3 указа после слов "министерство по налогам Азербайджана" добавляются слова "Агентство продовольственной безопасности Азербайджана". То есть, отныне информация таможенной статистики о внешней торговле в Азербайджане будет предоставляться и Агентству продовольственной безопасности.

Также согласно указу о внесении изменения в указ Президента "Об обеспечении выполнения закона Азербайджана "О питании младенцев и детей раннего возраста" от 12 февраля 2004 года, первая часть имеет следующую редакцию:

"1. Полномочия соответствующих органов исполнительной власти, предусмотренных в статье девять закона Азербайджана "О питании младенцев и детей раннего возраста", осуществляет Агентство продовольственной безопасности Азербайджана".

В статье девять закона говорится: "Государственный контроль за качеством и безопасностью искусственных продуктов питания осуществляется в установленном законодательством порядке соответствующими органами исполнительной власти в пределах их полномочий".

Этот указ вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Президент Азербайджана также подписал указ о внесении изменений в указ "О применении закона Азербайджана "О виноградарстве и виноделии" от 29 января 2002 года.

Согласно изменениям, отменяется девятый абзац второй части указа, и восьмой абзац будет в следующей редакции: "полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренных в статье 7.3 этого закона (касательно фитосанитарной ситуации), статьях 22.1 и 27.2, осуществляет Агентство продовольственной безопасности Азербайджана".

Этот указ также вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Другим указом Президента Ильхама Алиева в пункте 14.9 "Правил регулирования экспортно-импортных операций в Азербайджане" после слов "министерству по налогам" добавляются слова "Агентству продовольственной безопасности".

Таким образом, Государственный таможенный комитет не позднее 15 числа каждого месяца после отчетного периода по всем экспортно-импортным операциям будет представлять Президенту Азербайджана, Кабинету министров, министерству экономики, министерству финансов, министерству по налогам, Государственному комитету статистики, Центральному банку, а также Агентству продовольственной безопасности информацию о таможенной статистике по внешней торговле в установленной форме.