"Супер Никол" - Пашинян стал героем "Супер Марио" - ВИДЕО

4 мая 2018 10:34

Популярность лидера протестов Никола Пашиняна среди общественности не знает границ.

В соцсетях появилась актуальная версия известной компьютерной игры "Супер Марио". Главным персонажем в ней выступает голова без пяти минут премьер-министра Армении с бородой и кепкой. "Супер Никол" ловко преодолевает препятствия, разбивая в пух и прах соперников в лице Сержа Саргсяна и других членов РПА, и набирает "жизни".

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Супер Никол: фантазия армянской аудитории фейсбука неисчерпаема

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